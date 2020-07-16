小米台灣於今(16)日舉辦「2020小米台灣夏季新品發布會」，會中公布截至2020年6月30日，小米穿戴式裝置在台灣市場累積銷量超過360萬個，小米趁勝追擊，強勢推出「小米手環5」與高性價比入門款「小米手環4C」，另外，小米也宣布，瞄準後疫情商機，今年將至少再展4間實體門市。

小米推出「小米手環5」，明日開賣。(圖／業者提供)

根據統計，截至6月30日，小米穿戴式裝置在台灣市場累積銷量超過360萬個，因此，小米台灣趁勝追擊，今一口氣推出兩款智慧手環，即小米手環5及小米手環4C，搶攻運動健身商機，「小米手環5」擁有1.1吋動態彩色大螢幕，相較於上一代手環顯示面積提升20%，讓來電、訊息及提醒顯示更加完整，透過內建65+款主題錶盤與首度支援客製化錶盤，且此次小米手環5專屬腕帶更推出8種顏色。

小米手環5支援11種專業運動模式，包含室內及戶外的多種運動類型，除了原有的戶外跑、戶外騎行、游泳、跑步機、健走及自由訓練等模式外，更新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等五種運動模式，精準監測每種運動姿勢、心率、速度及卡路里消耗，而全面升級演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將監測精確度最高提升50%，有效幫助用戶有效提升運動表現。

小米手環5售價945元、小米手環4C售價495元，都預計在於明(17)日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。

至於小米手環4C，以長方形機身的簡約設計，搭載1.08吋TFT彩色大螢幕，各種資訊、訊息提醒或天氣預報一目了然，充電採用一體快拆直插式USB充電，2個小時即可充滿，提供14天長久續航，小米手環4C支援戶外跑、自由活動、騎行、室內跑、健走等5種運動模式，更可隨手設定達標提醒，針對卡路里消耗、步數的設定自我挑戰目標，同時，小米手環4C提供多項健康管理功能，搭載高精準度感應器，以支援24小時心率檢測，讓離腕檢測更準確；而科學睡眠監測有效分析用戶們的睡眠品質，透過科學分析每晚睡眠監測。

小米台灣看準台灣市場「後疫情新生活」的潛在商機，宣布2020再展至少4間實體門市，連同先前已開幕的17間，共21間實體門市串聯全台潛力商圈。於今年7月至8月間，將於高雄「新光三越高雄左營店」、新竹「Big City遠東巨城購物中心」、台中綠園道商圈以及桃園新光影城。

(時報資訊)