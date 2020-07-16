宏碁(2353)建構電競生態圈，已經從硬體跨步到軟體，宏碁推出Planet9.gg自有電競社群平台，創造軟硬結合服務的全新電競生態。

宏碁電競平台資訊產品事業處長徐挺洋今天表示，台灣的電競品牌廠中，宏碁自有電競社群平台目前是領先創設，宏碁在打造電競生態圈站在領先的位置。

徐挺洋表示，Planet9.gg自有電競社群平台在去年9月發表，目前仍處於封閉測試階段，今年9月會再推出新功能。Planet9.gg可以視為電競遊戲界的臉書，目前每天有數千人造訪該平台，Planet9.gg為組隊提供解決方案。

徐挺洋表示，如果說電競可以救經濟，是因為電競建構了一個虛擬經濟，電競全面覆蓋文字、畫面、聲音、影像和影音。20世紀開啟了運動職業化和娛樂化；21世紀開啟了電玩競技化／職業化／娛樂化，運動虛實整合加速電競的普及。電玩自1967年以來，已經有53年歷史，比英特爾創始還早一年。近10年來google關鍵字持續提升。

徐挺洋指出，電競的英文為esport,而esport的進程也有4個階段，esport1.0是人和機器打；esport2.0 受限網路速度只能3~4人玩一起玩，而進入esport3.0網路速度加快，可多人在線上比賽；到了esport4.0則是進入Deep gaming,可組成職業團隊並參加賽事，也可組成社交圈。

徐挺洋表示，創新是電競產業的DNA，典範包括STEAM,DISCORD,TWITCH。從金融面來看，高盛在2018年出了報告指稱，電競由邊緣變成主流。全球ETF也已經有數十檔以電競為主軸的ETF，錢進電競；亞洲第一支電競私募基金「ATU Partners」成立，Astralis將成為首支IPO電競戰隊。

在政策面，各國政府對電競大力支持，美國和菲律賓政府皆認可電競選手為專業運動員；德國政府在2020年開始提供電競簽證。

宏碁在上周推出的電競能量飲料「Predator」，不到一周的時間，在昨天就已經缺貨了，徐挺洋表示，電競文化是多種文化結合的LIFESTYLE，飲料是其中之一，還包括動漫，音樂和GenZ。

(時報資訊)