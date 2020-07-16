41歲謝姓計程車司機疑深夜大雨昏暗，加上不熟工作船碼頭路況，不慎連人帶車墜海，造成4死1傷，全案由檢警調查，釐清事故原因。（王文吉攝）

台中港15日凌晨發生計程車墜港意外，車上5人僅1名乘客破窗逃生，司機與其他3名乘客不幸喪生。墜海計程車上貼有「本車投保兩千萬責任險」的貼紙，但經查該車只有保200萬元強制險。對此，車行表示，當初有要求司機加保旅客責任險，但他嫌貴不願投保，而這輛計程車是司機靠行，車行無法強迫加保。

41歲謝姓男子駕駛計程車，昨凌晨載4名男子進入台中港區碼頭。監視器畫面顯示，凌晨下大雨，計程車打左轉燈緩緩靠近岸邊，疑因開過頭要迴轉，沒減速也沒煞車，就這樣慢慢的開向海，180度倒栽蔥、車底朝上翻落海中沉沒。

左後座李姓乘客慌亂中以腳踹破車窗玻璃，自行脫困，攀附岸際，泡水近1小時，等漲潮水位上升，才爬上岸報案，其餘4人則不幸溺斃。

家屬接到噩耗悲痛不已，且司機和車上船員皆是家中經濟支柱，突發意外，4個家庭恐陷入困境。出事計程車上貼有「本車投保兩千萬責任險」的貼紙，但計程車司機所屬車行負責人今（16）日出面表示，這台車僅有保200萬元強制險。

據三立新聞報導，車行負責人蔡先生表示，這輛車是靠行車，車子所有權為謝姓駕駛，強制險和旅客責任險是司機花錢投保的，但這名司機並沒有保旅客責任險，他們車行也無法強制介入要求，至於車身上的貼紙，應是駕駛自己貼上去的。

不過車行也強調，該負責的部分他們也會負責，目前每名船員可領到200萬的強制險理賠金，其餘部分，他們車行也絕對會拿出最大誠意，協助家屬爭取並處理後事。

(中時電子報)