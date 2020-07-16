【橘子新聞】遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》於今(16)日推出【寵物當家】大改版，釋出全新才能【寵物訓練師】、搭配【芬恩系統】激發寵物戰鬥技能；同步釋出新主線劇情、新地圖妖精之地「摩格梅爾」。迎接睽違兩年的新才能，官方特別推出【養成挑戰】活動，可取得活動限定的「卡泰爾的專屬服裝」、「芬奇的專屬服裝」、「浪漫農場裝飾物」、能力圖騰「卡泰爾的碎石」及「芬奇的紙條」，號召米列希安們一起迎接戰鬥萌寵的全新時代、體驗寵物訓練師與寵物的組合新戰術！

新瑪奇Mabinogi｜才能介紹影片

帶著戰鬥萌寵去冒險！全新才能「寵物訓練師」正式開放！

《新瑪奇》於7月16日推出【寵物當家】大改版，睽違兩年釋出全新才能【寵物訓練師】，玩家將透過新主線劇情，跟隨神秘少年「芬奇」學習到新才能；此外，隨著劇情將前往新地圖妖精之地「摩格梅爾」，將有新副本「四季森林」、「躍動的大地」開放玩家挑戰。【寵物訓練師】可運用【芬恩系統】習得四種技能「菲尼捕捉」、「芬恩同步」、「芬恩寶珠閃耀」、「芬恩手工藝」。

「菲尼捕捉」可捕捉精靈「菲尼」，並將力量取出，收服野外怪物化為自己的寵物；「芬恩同步」可將兩種寵物進行合成，進化為「芬恩寵物」，激發寵物的新能力，除了基本能力值將大幅增加之外，同時會隨機獲得風、水、地、火、雷，五種攻擊屬性其一，而「芬恩寵物」能在不解除原本已召喚的寵物同時，再使用「召喚朋友」召喚其他寵物進行攻擊；「芬恩寶珠閃耀」可將寵物裝上「芬恩寶珠」，使寵物進一步學習到專屬技能；「芬恩手工藝」可製作提升寵物能力的寵物專用飼料。打造自己專屬的戰鬥寵物、一起在愛爾琳冒險！

《新瑪奇》芬恩系統。（圖／遊戲橘子提供）

《新瑪奇》菲尼寵物。（圖／遊戲橘子提供）

《新瑪奇》新地圖妖精之地－摩格梅爾。（圖／遊戲橘子提供）

養成挑戰活動開跑、取得活動限定服裝、浪漫農場裝飾物！

迎接大改版，官方特別推出【寵物訓練師養成挑戰】活動，只要完成指定挑戰目標，即可獲得「芬恩之鈴」硬幣，累計硬幣可向NPC凱尼兌換活動限定的虛寶獎勵，700個可兌換「卡泰爾的專屬服裝」「芬奇的專屬服裝」、3500個可換取能力圖騰以及「浪漫農場裝飾物」、1900個可換取能力圖騰「卡泰爾的碎石」及「芬奇的紙條」。官方加碼特別任務，只要修練新技能，並體驗專屬任務，即可領取樂豆點、及「寵物休息小屋」等虛寶獎勵。

此外，即日起至7月28日祭出Gash合作優惠，可取得「聖戰士系列盔甲」及「亡靈系列武器」等虛寶獎勵，詳情請鎖定官方網站及粉專公告。

(科技)