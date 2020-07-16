國有財產署中區分署雲林辦事處辦理國有地申租收件。（許素惠攝）

占養、養耕國有地的農漁民（右）開心可以合法申租國有地，擺脫占養、占耕汙名。（許素惠攝）

雲林縣麥寮200多位農漁民占耕、占養國有地，年代久遠卻始終無法合法承租，面積達上百公頃，影響申請天然災害補助、農漁民保險等權益，經國產署、麥寮鄉公所等協調，公所出具證明，國產署連日受理農漁民申請承租，農漁戶開心說，終於要擺脫「占養、占耕」的汙名了。

麥寮鄉長蔡長昆指出，該鄉內有超過120公頃的耕地及魚塭是國有地，雖然歷代都在該土地上耕作、養殖，卻無法取得租約，影響農漁民申請天然災害補助、農漁民保險、加入產銷班等相關福利及權益，公所從善如流全力協助出具時間證明，為農漁民解套。

蔡長昆說，該公所截至今年6月30日止，已審核通過100張，82年7月21日前實際使用國有土地證明書，面積達96公頃，國有財產署中區分署雲林辦事處，已開始受理申租案收件審查，還未提出申請的農漁民趕緊申辦。

國有財產署中區分署雲林辦事處主任張能軒，特別感謝該案重要推手立委蘇治芬召開公聽會，反映民意，也謝謝麥寮鄉公所，協助認定實際耕作或養殖時間證明文件，以及協調申租事務等，農漁民若有不了解，該處人員有提供國有財產相關法令諮詢，而收件之後，也將積極進行申請案審查作業，讓農漁民安心養殖及農作。

(中時 )