政治獻金揭露總統蔡英文和韓國瑜大選時，付錢上博恩的節目，讓國民黨立委醞釀提案，要將網媒列入揭露範圍，台北市教育局16日在新興國中圖書館舉辦電子書閱讀體驗，藉由數位閱讀影片啟發學生興趣，但影片中的學霸「史櫝樞」卻是博恩夜夜秀的主持人曾博恩來飾演，現場也找來曾博恩本人和台北市長柯文哲一起閱讀電子書。

博恩條款引發爭議，媒體詢問博恩在節目上大談韓國瑜只是一場秀嗎？工作人員急忙護駕，「今天不是博恩是史櫝樞」，博恩也不願正面回應，快速離開記者會現場，柯文哲也是唯一上過博恩夜夜秀2次的來賓，外界質疑，柯文哲是否也花大錢上節目，而教育局又請來曾博恩擔任代言人，也引發爭議。

台灣吧營運長蕭宇辰也從旁緩頰，「今天活動性質比較不同，並不代表薩泰爾」，至於改天是否將出面說明，曾博恩仍不發一語，搭上坐車離去。

面對媒體詢問當時付多少錢上「博恩夜夜秀」，柯文哲笑而不答，在現場和曾博恩互動相當自然，有趣的互動也引起學生大笑，電子書「老人與海」導讀時，柯文哲說，老人與海很無聊，都會想直接看結局。

(中時 )