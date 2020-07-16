日本運動品牌Mizuno美津濃耗時兩年，研發具備柔軟與性能的史上最強高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」，並邀請「美麗跑者」雷理莎、「最強上班族跑者」陳瑋琳及「清大山神」賴怡廷體驗新款材質的性能。

MIZUNO ENERZY中底素材因應競技特性及使用場合，由最柔軟與最高回彈性的「MIZUNO ENERZY CORE」、以輕量為主打特色的「MIZUNO ENERZY LITE」，以及標準款「MIZUNO ENERZY」3大類型，和傳統中底素材U4ic比較，其中最高階的回彈性提高約56％、柔軟性更提升至293％。

MIZUNO ENERZY將運用在田徑、排球、桌球等競技鞋款，以及慢跑、健走與運動休閒鞋，其中因為網路名人史丹利形容猶如「被福壽螺卵吞噬」的概念鞋款「The MIZUNO ENERZY」，重量僅365克、使用全黑、編織材質的鞋面，加上亮粉紅色鞋底圓形橡膠鞋底，外觀相當獨特。

雷理莎（左起）、賴怡廷、陳瑋琳三位路跑好手體驗MIZUNO新款跑鞋。（陳筱琳攝）

美津濃今天舉辦超前「步」署新品發表會，由雷理莎、陳瑋霖及賴怡廷體驗新款跑鞋，透過小遊戲測試新品的彈跳力，雷理莎透露鞋子好穿舒服，就算長時間在外面，回到家腳也不會酸。

由於今年新冠肺炎大流行許多國際路跑賽取消或延後，原本7月要參加澳洲黃金海岸賽事，也無奈取消，雷理莎目前先維持訓練、保持狀態，接下來8到12月都有賽程安排，第一個挑戰是8月東引軍事越野挑戰賽，希望可以完成2連霸，接著放眼明年半馬和全馬都要突破個人生涯最佳成績，「之前半馬PB是去年2月創下的，印象是84分鐘左右，希望明年可以把PB提升到80分鐘內。」

為了搶攻振興三倍券商機，美津濃推出滿3000贈500活動，只要持振興券到簽約經銷商（不含Golf、Walking）及直營店單筆消費滿3000元，就可獲得500元抵用券，可於下次消費滿1000元以上折抵使用。

(中時 )