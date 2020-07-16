張藥房屋主彭秀春希望竹南鎮公所協助在新房南側設置防撞安全島。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興（左二）16日上午親自到場主持會勘，聽取彭秀春（左）意見。（謝明俊攝）

竹南鎮公所召集會勘，張藥房爭設防撞安全島。(謝明俊攝)

已經完工的知名竹南大埔張藥房新屋，因在原址台1線省道及仁愛路路口要衝重建，張藥房遺孀彭秀春擔心新房安全，日前發文給竹南鎮公所，希望協助設置防撞安全島，竹南鎮公所16日邀集縣府、公路總局、警分局等單位會勘，將再開會決議處理方案，讓屋主放心。

7年前，大埔張藥房因遭前苗栗縣長劉政鴻強制拆除，屋主張森文自殺身亡，引來民進黨及外圍團體聲援抗議而名噪一時，後經張森文遺孀彭秀春提出行政訴訟勝訴，苗栗縣政府出資重建張藥房，張藥房在原址重建，歷經近3年工程，月前已經完工。

今年5月底，彭秀春發文給竹南鎮公所，表明因張藥房新屋位在路口要衝，希望鎮公所協助，在房子南側交叉路口處，增設防撞安全島，以維護新房子安全。

由於張藥房是社會囑目標的，竹南鎮公所受理立即在6月中旬邀集公路總局、縣府工務局及警察局等單位實地會勘，但因部分單位缺席，造成會勘流產。

張家因而向前內政部長葉俊榮陳情，葉俊榮轉請國民黨立委陳超明協助，竹南鎮公所再次發函邀集相關單位，16日上午在張藥房原址進行會勘。

彭秀春在會勘現場，當面向竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿等陳情，希望增設實體的防撞安全島，以維護新房子安全，經鎮公所、竹南警分局、縣府工務處及公路總局人員會商，鎮公所建設課建議彭秀春是否可以增設人行穿越斑馬線，加上彈性警示棒，應能發揮足夠安全警示作用。但不被彭秀春所接受。

由於當初苗栗縣政府拆制張藥房的理由之一，就是為了擴寬公義路、仁愛路口，改善路口交通安全。如今，彭秀春以同樣理由要求鎮公所協助維護張藥房新房安全，方進興表示將再開會協商，選擇選最佳方案來讓滿足屋主要求。

影片聯結：https：／／youtu.be／IjetQ1SgtVs

(中時 )