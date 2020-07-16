已經完工的知名竹南大埔張藥房新屋，因在原址台1線省道及仁愛路路口要衝重建，張藥房遺孀彭秀春擔心新房安全，日前發文給竹南鎮公所，希望協助設置防撞安全島，竹南鎮公所16日邀集縣府、公路總局、警分局等單位會勘，將再開會決議處理方案，讓屋主放心。
7年前，大埔張藥房因遭前苗栗縣長劉政鴻強制拆除，屋主張森文自殺身亡，引來民進黨及外圍團體聲援抗議而名噪一時，後經張森文遺孀彭秀春提出行政訴訟勝訴，苗栗縣政府出資重建張藥房，張藥房在原址重建，歷經近3年工程，月前已經完工。
今年5月底，彭秀春發文給竹南鎮公所，表明因張藥房新屋位在路口要衝，希望鎮公所協助，在房子南側交叉路口處，增設防撞安全島，以維護新房子安全。
由於張藥房是社會囑目標的，竹南鎮公所受理立即在6月中旬邀集公路總局、縣府工務局及警察局等單位實地會勘，但因部分單位缺席，造成會勘流產。
張家因而向前內政部長葉俊榮陳情，葉俊榮轉請國民黨立委陳超明協助，竹南鎮公所再次發函邀集相關單位，16日上午在張藥房原址進行會勘。
彭秀春在會勘現場，當面向竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿等陳情，希望增設實體的防撞安全島，以維護新房子安全，經鎮公所、竹南警分局、縣府工務處及公路總局人員會商，鎮公所建設課建議彭秀春是否可以增設人行穿越斑馬線，加上彈性警示棒，應能發揮足夠安全警示作用。但不被彭秀春所接受。
由於當初苗栗縣政府拆制張藥房的理由之一，就是為了擴寬公義路、仁愛路口，改善路口交通安全。如今，彭秀春以同樣理由要求鎮公所協助維護張藥房新房安全，方進興表示將再開會協商，選擇選最佳方案來讓滿足屋主要求。
影片聯結：https：／／youtu.be／IjetQ1SgtVs
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。