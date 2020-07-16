中山大學博士候選人李政璋在前2年接續發現6個陸蟹新種後，今年又發現「金額擬相手蟹」等4個新種，讓港口溪的陸蟹達到49種、占半島全品種6成。圖為「延遲仿相手蟹」。（李政璋提供／謝佳潾屏東傳真）

中山大學博士候選人李政璋在前2年接續發現6個陸蟹新種後，今年又發現「金額擬相手蟹」（圖）等4個新種，讓港口溪的陸蟹達到49種、占半島全品種6成。（李政璋提供／謝佳潾屏東傳真）

中山大學博士候選人李政璋在前2年接續發現6個陸蟹新種後，今年又發現「金額擬相手蟹」等4個新種，讓港口溪的陸蟹達到49種、占半島全品種6成。圖為「寬腹針肢蟹」。（李政璋提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島素有陸蟹寶地之稱，當中港口溪更被學者稱為「陸蟹之河」，中山大學博士候選人李政璋在前2年接續發現6個陸蟹新種後，今年又發現「金額擬相手蟹」等4個新種，讓港口溪的陸蟹達到49種、占半島全品種6成。

李政璋指出，今年最新發現的4個陸蟹新品種分別為額頭具有1條金黃色橫帶的「金額擬相手蟹」、雙螯為顯眼血紅色的「血螯擬相手蟹」、以及第6腹節比近緣種短足針肢蟹還要寬大的「寬腹針肢蟹」、與遲了20年才發表的「延遲仿相手蟹」。

他說，「延遲仿相手蟹」早於2000年初在菲律賓被發現，不過身分未被確定，直到他在港口溪發現後重啟研究才正名，目前台灣僅發現於港口溪下游，而「金額擬相手蟹」與「血螯擬相手蟹」除在港口溪河口有發現外，也棲息於保力溪口，「寬腹針肢蟹」則在港口溪首次發現後，也在後灣海岸林中有看見。

「陸蟹之河，港口溪名符其實。」他說，恆春半島是世界級陸蟹寶地，原先在保力溪、後灣、香蕉灣、港口溪、出風鼻等5大熱點已記錄到逾60種陸蟹，現又新發現4種，加上在海岸林高位珊瑚礁也發現新種「鑽斑擬相手蟹」，總計74種堪稱世界之最，當中港口溪更是占半島全部品種的6成。

但在開心之餘，他也不免擔心環境問題，他說，港口溪棲地多樣化、資源豐富，但部分河段因沖蝕嚴重需面臨工程整治，擔憂環境會就此遭破壞。對此，墾管處強調，會謹慎評估相關工程申請案，務必以維護陸蟹棲地為主。

(中時 )