漢光演習又傳意外 直升機墜落起火2軍官殉職

（最新消息，機上2名軍官殉職）新竹空軍基地16日下午，一架直升機在基地內墜落起火，新竹市消防局下午3時28分受理報案後，派遣南寮、竹東、香山車組及一大隊出勤救援。到場發現發生意外的是參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機。

機上2名軍官確認殉職，分別是正駕駛少校教官簡任專，飛常班100年班，航訓59期，飛行時數約1100小時；副駕駛上尉高嘉隆，陸官104年班，航訓66期。

行政院長蘇貞昌在第一時間已掌握訊息，行政院發言人丁怡銘證實，有傷者送國軍新竹醫院急救。丁怡銘表示，事發後，他已詢問國防部，並在第一時間向蘇揆進行報告。他說，相關訊息以國防部發布為主。

陸軍航特部發言人王俊傑表示，目前兩名人員送醫，至於狀況還在查證當中，了解相關狀況後會做說明。

意外發生時，有網友稱在濱海路看到許多架國軍直升機在天空，未料卻突然見到一台墜落。也有網友拍到現場黑煙沖天的畫面。

(中時 )