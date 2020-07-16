紙本三倍券昨（15日）開放領取，各地超商和郵局都湧現人潮，因此網友好奇詢問，若位置不夠亂停車，檢舉達人是否已鎖定？如此一來，三倍券還沒到手，就得先扣600元繳罰單，最後只剩2400元，引發網友熱議，太可悲了。

網友在PTT上發文表示，最近許多人湧到郵局和超商，領紙本振興三倍券，是否有檢舉達人鎖定這些地點，因為人多而沒位置停，但都想說「領一下」就走，結果大當機沒辦法領。會不會三倍券直接先被扣600元繳罰單？大家都只剩2400元？

貼文立刻引起討論，許多網友回應，「可悲」、「Good idea」、「假裝發錢其實增加國庫收入」、「排隊就現用，實在是很台灣人哈哈」、「機車併排罰2400瞬間就變倒貼400券了」。

另也有許多網友表示，「其實停在有停車位，不怕被檢舉，問題是現在人比以前更多 違停狀況很誇張，讓附近的住戶不爽」、「自己不好好停車，怪誰」、「連停車都不會 付點學費是應該的」、「 謝謝提醒，明天去蹲點」。

中華郵政表示，15日全台郵局銷售振興三倍券總量為70萬1,408份，16日截至中午12點售出45萬2,450份，總計已售出115萬3858份三倍券。

(中時電子報)