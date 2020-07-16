陳永聰寫心經義賣，捐助彰化家扶。（吳敏菁攝）

陳永聰寫心經義賣，捐助彰化家扶。（吳敏菁攝）

順興汽車負責人陳永聰多才多藝，更熱心公益，最早從事推銷業務，再投入作黑手、學修配、當老闆，不忘情對文藝愛好，年年投入寫春聯，今年春賣義賣46萬元捐贈家扶團體，這次新冠肺炎衝擊，更是發心投入寫心經，每部義賣1萬元，加碼寫到30部，熱銷一空，字字是心意、字字都是愛，捐助彰化家扶。

從事中古車買賣的陳永聰，從小就喜歡車子，還喜歡書法，打從1、20前過年就自己寫春聯，左鄰右舍、親朋好友看得喜歡就揮毫相贈，結下不少善緣，6年前朋友說，不好總白拿了你心血寫成的春聯啊！在眾友建議下，才開始義賣捐弱勢。

陳永聰的春聯果然叫座，今年就捐了家扶、晨陽之家等弱勢社團46萬元了，這次看到疫情衝擊，家扶募款上困難，又自發在臉書上號召，發心要寫20部心經來義賣，每部心經1萬元，最後響應太踴躍，增加到30部。

「色即是空、空即是色」一部心經268個字，一次寫完至少得2個鐘頭以上，陳永聰說，把寫心經當成是誦經的修練，早上5點就起床，齋戒沐浴，虔心誠意磨墨，稍一亂了心神，一字錯就得重來，開始時寫一幅至少得耗費3、4個鐘頭，一路堅持下來，就想達成善願，一字又一字，一天又一天，不知不覺間，竟寫就30幅心經，無形中對自己也是幫助很大。

不少民眾看到陳永聰的臉書，都非常感動，主動詢問，摸黑找到位在福興鄉的順興汽車來響應，素昧平生完全不認識的人，因心經、因愛心，而聚集在一起，讓家扶及這個社會注入一股社會暖流，在美麗的心意背後更多了點溫暖，最後義賣所得30萬以上的愛心款項，全數捐給彰化家扶。

陳永聰還自費裱框，表示發起愛心心經就是希望可以陪伴他們共同度過這不安與不確定性的時刻，讓家扶兒都能持續學習並安心生活，這次義賣並以購買者名義捐出愛心善款。扶幼委員會主委廖慧珠及員林區扶幼委員會主委賴秋樺更已被陳董愛心感動，加碼響應。彰化家扶中心主任王震光表示，疫情衝擊最劇就是弱勢家庭，感謝陳董愛心號召，感謝社會大眾踴躍愛心響應。

(中時 )