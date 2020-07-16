立法院臨時會明將表決監察院人事案，國民黨團連日來攻佔主席台，民進黨團稍早進場準備清場，雙方對峙煙硝味濃厚。對此，國民黨今天發出召集令，要求反對此波監察院長、監委被提名人名單的人，明天共同站出來，向民進黨、蔡英文總統發出人民怒吼，表達不接受史上最爛、最綠、最酬庸的名單。

國民黨文傳會主委王育敏下午批評，蔡英文此次提名的監委名單「綠油油」，根本無法維持行政中立，將來也無法用超然獨立的立場行使職權，對此，國民黨用力且大聲反對。

隨後，王育敏號召人民明天站出來，向民進黨與蔡英文總統表達最大抗議，不該在立法院粗糙通過史上最爛、最綠、最酬庸的監委名單，邀請反對監委名單的民眾，明天上午8點半在群賢樓外，共同發出人民最那怒吼。

王育敏強調，國民黨立委持續堅守議場到明天，更需要人民力量的支持，除在立法院外表達最大憤怒，也要給國民黨立委最大支持，提醒明天前來現場的朋友，注意防曬與補充水分。最後，王育敏偕同頭綁守護民住藍絲帶的青年們，高聲疾呼「拒絕酬庸、退回提名、全民火大站出來」口號。

(中時 )