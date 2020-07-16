立院衝突受傷 費鴻泰：韌帶重建手術順利 愈挫愈勇 15:582020/07/16 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣探望費鴻泰（取自費鴻泰臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14日國民黨立委為了阻止蔡英文總統提名具有高度爭議性的陳菊當監察院長，佔領了立法院議場，過程中藍委費鴻泰的手腕韌帶受傷送醫，今天他在臉書發文，表示韌帶重建手術順利，目前恢復中。 費鴻泰感謝國民黨主席江啟臣探訪，也感謝國民黨前副主席郝龍斌、蔣萬安書記長等黨團幹部、立院同仁與各界連日來的關心。 費鴻泰表示藍委們會越挫越勇、團結再起，堅絕反對「東廠化的監察院」。 (中時 ) #費鴻泰 #國民黨 #韌帶 #順利 #韌帶重建手術 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄補選 陳其邁票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐 - 政治 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 高雄補選最新民調！2.8萬網友竟秒選這人？ - 政治 沒有韓國瑜...羅友志喊話黃暐瀚：1450開始找麻煩了 - 政治 直播》為陳菊監院長鋪路 綠啟動議場清除藍委 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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