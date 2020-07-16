14日國民黨立委為了阻止蔡英文總統提名具有高度爭議性的陳菊當監察院長，佔領了立法院議場，過程中藍委費鴻泰的手腕韌帶受傷送醫，今天他在臉書發文，表示韌帶重建手術順利，目前恢復中。

費鴻泰感謝國民黨主席江啟臣探訪，也感謝國民黨前副主席郝龍斌、蔣萬安書記長等黨團幹部、立院同仁與各界連日來的關心。

費鴻泰表示藍委們會越挫越勇、團結再起，堅絕反對「東廠化的監察院」。

(中時 )