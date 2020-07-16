台積電(2330)持續積極投入先進製程，上調今年資本支出10億美元至160~170億美元新高，公司全年營收上修至年增逾2成，也將繼去年再創新高紀錄。

針對半導體市況，台積電總裁魏哲家預期，在5G與高效能運算驅動下，今年不含記憶體的半導體產值將持平至微幅成長，晶圓代工產業產值將成長14%至19%，優於上次法說會時預估的成長7%至13%。台積電今年全年營收將優於晶圓代工產業，全年美元營收將成長超過20%，優於先前預估的年增14%至19%。

台積電於上季法說會預期今年全年資本支出約150~160億美元創新高，財務長黃仁昭於法說會表示，由於5G和HPC強勁需求驅動5奈米和7奈米製程，加上投入先進製程3奈米研發等，即使在全球疫情不確性的情況下，調高今年資本支出10億美元至160~170億美元。

台積電持續樂觀看待第三季，預計營收將創新高，美元營收季增率上看1成；台積公司預期將受惠於5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5奈米及7奈米製程之強勁需求，第三季合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，將創新高，比第二季的103.8億美元增長7.9~10.8%；若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，第三季新台幣營收預計在3304~3392.5億元，季增率介於6.3~9.2%，也同步創新高。此外，第三季毛利率預計介於50%到52%之間，營業利益率預計介於39%到41%之間，比第二季毛利率53%，營業利益率42.2%下滑，主要受到5奈米剛進入量產，尚未達經濟規模效益。

另外，在全球疫情衝擊下，台積公司預期今年智慧型手機出貨可能出現11~13%之衰退，但5G滲透率可望成長至接近2成。

(時報資訊)