美中緊張局勢升高，以及中國公布的經濟數據不如預期強勁，周四南韓KOSPI指數收跌0.82%，為2,183.76點。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三以侵犯人權為由，宣布美國將對華為等中國科技公司實施簽證限制措施。此外，白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）表示，川普政府可能在數周內採取行動，解決抖音、微信等中國社群媒體平台造成的國安風險。

在經歷第一季的崩跌後，中國第二季經濟重返成長，但數據指出其國內消費與投資仍然低迷不振，顯示該國仍須提出更多的激勵政策。

今日外賣在連買3天後轉站賣方，終場賣超韓股130億韓元。機構投資人賣超1840億韓元，散戶買超3010億韓元。

大型股普遍收黑，三星電子跌1.65%，SK海力士跌0.36%，三星生物製劑跌2.27%，Celltrion跌0.32%，現代汽車逆勢收高0.92%。

韓元跌0.42%，收在1,205.6兌一美元。

(時報資訊)