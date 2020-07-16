櫃買中心今（16）日表示，對興櫃生技股-經絡動力醫學公司（6445）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，經絡動力醫學公司於109年6月22日接獲其負責生產及出貨之子公司生產據點不予續租通知，致有部分產線停工之情事，該公司未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以1萬元之違約金。

(工商 )