南韓女團AOA不久前才因罷凌事件而鬧上新聞版面，沒想到昨日又傳出一位前女團成員申珉雅（신민아）在深夜時獨自一人前往漢江試圖輕生被警察救起，雖事隔一天她已在網路上報平安但已再度震驚演藝圈。

今年只有22歲身高162cm的申珉雅，過去曾以女團ILUV身份出道，她擁有一雙渾圓大眼與清新氣質，在原本應該前往光明的人生中，卻因加入女團後變得黑暗。在昨日獲救後，她在IG貼出文章表示「已收到很多人的電話打來關心，現在好點了嗎？有吃飯嗎？我的答案是….有沒有好一點我不知道，飯我依然跟以前一樣吃不下。」另外還提到「為什麼要我不能說出我得憂鬱症的原因，如果是人不就應該要先好好道歉嗎？我只是想要得到傷害我的人一個道歉，難道真的想看我去死嗎？」，自自句句都藏著被折磨的心聲，隨後還PO出僅剩36.1kg的照片，令網友看了十分心疼並推論她一定是遭到其他成員長期霸凌所導致。

在 Instagram 查看這則貼文 신민아（@choco._.ah）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 6:28 張貼

韓國媒體《SPORTS京鄉》報導中指出，不少論壇在她試圖輕生的新聞傳開後，也出現過去有關申珉雅的文章，內容提到過去活動期間如何遭到成員排擠，還曾有成員對著她的臉吐煙逼她聆聽與男友恩愛的過程令申珉雅受不了折磨而罹患憂鬱症。而這個女團目前已解散，但謠傳其他成員將組成新團再次出道引發眾怒，網友紛紛跳出來要公司出面解釋。

在 Instagram 查看這則貼文 신민아（@choco._.ah）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 下午 2:10 張貼

另外，申珉雅在獲救後的音源檔中提到，昨日救援的警察中，有一名警員竟是已故SHINee成員鐘鉉的親戚，他得到消息後特別到場安慰她的母親，雖申珉雅與他並未碰到面，但等病情穩定後一定會親自感謝他的幫忙，網友聽到後紛紛留言「一定要好起來」、「拜託不要再讓憾事發生」、「我們都會支持你一定要照顧好自己」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

中時電子報關心您：

生命寶貴，請給自己再一次機會

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

(中時電子報)