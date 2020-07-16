近年來，大陸政府在晶片行業投入巨資，試圖加速晶片生產的「國產化」。然而，大陸晶片產業鏈，先進製程的晶圓代工廠仍是缺席。

財新傳媒國際版7月14日報導，四年前，一家名為德科碼（南京）的大陸公司啟動了一個由政府支持的28億美元的半導體項目，由於未能吸引到投資者，該公司即將破產。

據大陸最高法院運營的全國企業破產信息網站顯示，德科碼（南京）半導體科技有限公司（德科碼）被裁定強制清算與破產，管理人機構為北京大成（南京）律師事務所，辦理法院為江蘇省南京市中級法院。

德科碼曾宣稱，「建成後將填補大陸圖像感測器晶片（CIS）產業空白」。該項目由南京經濟技術開發區支持，於2016年啟動，被確定為地方重大投資項目。該計劃包括建立一個8英吋的晶圓製造工廠，以及支撐晶片生產整個業務鏈的生產商。

南京德科碼成立於2015年，法定代表人為李睿為，公司經營範圍包括集成電路技術、半導體技術、光電技術和微創醫學影像技術等。德科碼南京項目由香港德科碼科技有限公司和以色列高塔半導體公司共同投資30億美元，香港德科碼成立於2003年，專注於人工智慧軟體、光學CMOS人工智慧辨識裝置儀器（指紋識別）的研究開發。

南京這個半導體項目是大陸晶片產業「國產化」計劃的一部分。大陸計劃，2020年半導體國產化達到40%，2025年國產化達到70%。大陸政府在這個計劃中大量投資，並激起了私募股權和風險投資投資者的熱情響應。

但德科碼董事長李睿為（Joseph Lee）表示，由於資金不足，德科碼項目的建設自2019年3月以來已暫停。這個項目被叫停時，工廠已經建成了90%。

(中時電子報)