新北市警察局樹林分局柑園派出所所長劉宇軒、警員許日晉於109年7月16日執行巡邏勤務時，於中午1點時行經樹林區柑園街1段178號前發現一部自小貨車掉入路旁排水溝動彈不得，警方立即主動上前關心，並擔心影響到用路人安全，在現場指揮交通，防止二次車禍發生。

經詢問得知，陳姓男子將小貨車停在空地，竟疏忽忘了拉上手煞車，造成車輛慢慢滑入水溝中無發動彈，正煩惱該如何是好時，恰遇警察巡邏經過，為避免影響車輛通行及安全，員警立即於現場擺設交通警示器材及交通指揮，並協助聯絡拖吊車到場協助，不到一小時就迅速將自小貨車移回路面。陳姓男子表示非常感謝警察的協助，並對警察熱心服務留下良好印象，離去時頻頻向員警致謝。

樹林分局長張明和表示，為民服務是警察工作項目之一，民眾遇有困難時盡可能給予協助及關懷，讓民眾感受到警察付出的溫暖，並呼籲民眾停車一定要拉上手煞車，如有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助。

(中時 )