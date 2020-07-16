外交部今天公布前大法官羅昌發接任駐世界貿易組織（WTO）代表。羅昌發長期積極參與WTO實務，曾經在2006、2008年兩度出任WTO要職。另外，前海基會董事長張小月，將出任駐奧地利代表，原奧地利代表史亞平則將回國接手外交部外交學院。

2006年3月，羅昌發獲世界貿易組織秘書長拉米任令為「爭端解決小組」成員，是台灣首度進入爭端解決機制核心，雖僅為「個案性職務」，已是台灣的重大突破。2008年7月，羅昌發當選世界貿易組織（WTO）補貼及平衡措施委員會常任專家，是台灣人首次獲得WTO「常設專業職務」。

羅昌發是台灣大學法律學院前院院長，國際貿易法領域的權威，研究領域為國際經濟法、WTO世界貿易組織法律問題、貿易法、國際衛生法、生醫科技倫理。羅昌發在《兩岸經濟合作架構協議》談判過程中，曾提供中華民國政府諮詢。羅昌發在2011年10月1日就任大法官，去年9月底卸任。表史亞平則將回國接手外交部外交學院。

(中時 )