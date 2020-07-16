品牛排為慶祝父親節於7月初舉辦「好名爸爸票選活動」，由網友從志、文、豪、強、雄、輝、榮、財等八個字中，票選出最高票的前四名，7月15日粉絲團公布票選結果為「志、文、榮、豪」，只要姓名中有「志」、「文」、「榮」、「豪」其中一個字的爸爸來店消費套餐，王品牛排即免費招待價值528元半隻法式紅醬龍蝦， 名中有其中兩個字的爸爸消費套餐，款待(價值1,056元整隻法式紅醬龍蝦，活動到8月31日，王品提醒家中有好名的爸爸們趕快把握機會盡享珍味。

除王品牛排外，越式餐廳「沐越Mu Viet越式料理」，也為父親節超前佈署推出「爸氣海陸饗宴」，集合9道「沐越」人氣餐點一次吃好吃滿。即日起至8月31日凡點4人/6人父親節限定套餐，即贈「宮廷火焰蝦」兌換券乙張。沐越並加碼推出「沐越森友會」只要父親姓名有「木」部首的，例如，李、林、榮、森…等，來店點父親節限定套餐即可獲得四人套餐四瓶啤酒/六人套餐六瓶啤酒的優惠，且本活動內用/外帶皆可適用。

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