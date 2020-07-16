台塑化（6505）針對煉製二廠火災事故主因發布初步調查說明。台塑化表示，本次事故，誠如勞動部職安署中區職安中心萬榮富主任所表示，主要是因幫浦軸封漏氣。雖然現場操作人員具有20年的經驗，但因緊張過度，導致操作錯誤，直接關閉幫浦，造成氣體回流，引起火災。

台塑化強調，公司將以此為鑑，嚴格加強管理，確保安全。對於此次因煉製二廠火災事故，造成鄉親、民眾之恐慌，再次深表歉意。

台塑化煉油事業單日產能約54萬桶，油品需求因疫情關係尚未恢復元氣，且油品利差偏低，第二季單日平均煉量維持40.94萬桶，季減2.4萬桶。伴隨油品需求增加，帶動近期煉油廠煉製毛利從谷底回升，台塑化第三季產能利用率擬提高至79％。

不料，麥寮六輕的RDS#2單元（第二套重油加氫脫硫）設備15日上午9點發生火警，事故單元廠已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理，詳細發生原因由相關部門調查。

台塑化第二套重油加氫脫硫日產量8萬桶，營運衝擊不致過大；倘若此單元直到9月無法復工，將使第三季煉油事業產量稍有縮減，推估產能操作率將下滑至75％。

此外，台塑化烯烴事業因OL-3(第三套烯烴設備)即將在8月中到9月展開定檢，第三季輕裂廠單季平均產能利用率降至76％，惟韓國、馬來西亞輕製廠事故尚未復工，預期供應吃緊，輕裂廠可望保持正常獲利。

(工商 )