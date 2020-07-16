夏日炎炎又逢暑假，民眾從事海域遊憩活動，如衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等潛藏高度風險，除了要注意安全之外，產險業者表示，投保海域險不可少。

國泰產險指出， 衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等是屬於高度風險活動，因此，在投保旅行平安保險時，可能遭到保險公司拒絕，且這些活動可能發生破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，也因為「疾病」或「意外」的界定模糊，容易在申請旅平險理賠時產生爭議。

為了減少這類糾紛並響應金管會保險局「世界海洋日、保險不缺席」政策，各產險業者包括國泰產險、旺旺友聯產險、兆豐保險等都紛在官網推出「海域活動綜合保險」，完整保障民眾從事海域遊憩活動時可能遇到的風險。

旺旺友聯產險表示，該公司近期推出「海域活動綜合保險」保障海域活動或水域遊憩活動期間所發生的危險，包含因遭遇意外傷害事故或特定事故（如光害性角膜炎、中暑、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及熱衰竭等）所導致的死亡、失能及醫療費用實支實付，以及因發生意外傷害或特定事故而需進行搜尋、救護及遺體移送之相關費用，以100萬為例，醫療10萬，緊急救援50萬，每天每人保費約158元(第一類)，民眾可線上直接投保，既方便又省時。

旺旺友聯產險等多家產險再次提醒民眾於從事衝浪、浮潛、潛水、風浪板、滑水、水上摩托車、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船等海域活動前，除應注意自身安全設施外，亦可事先投保「海域活動綜合保險」，多了一份保障玩起來更加放心。

舉例而言，民眾如欲參加拖曳傘、香蕉船、獨木舟等水上活動，遊玩一天只需不到170元的保費，就能購得國泰產險海域安心型保險，包含200萬元的死亡及失能保險、20萬元的醫療費用，與最多50萬元的緊急救援費用，提供水上遊憩適足的保障。

國泰產險貼心提醒，海域遊憩活動比一般觀光旅遊來得危險，而且還有發生「特定事故」的風險，建議出發玩水前應投保「海域活動綜合保險」，以確保有充足的保障；如果是一般旅遊活動，則可以投保國泰產險針對本島旅遊及離島旅遊貼心推出的「國內旅遊綜合保險悠遊方案」，對於各類輕旅行、遊花東、瘋離島，皆能依交通工具選擇最合適的保障項目，讓你安心一整夏。

(工商 )