暑假到戶外旅遊增，但國內旅綜險卻不承保一些戶外旅遊項目，如登山以及海域活動，產險業者表示，民眾從事登山、海域活動一定要投保專屬的登山險和海域險。
暑假是旅遊旺季，兆豐保險指出，民眾可依旅遊性質選擇適合的保險，如有安排到海邊遊玩的行程建議可投保「海域活動綜合保險」，增加從事海邊特定活動的保障外，海邊常見的溺水、失溫、熱衰竭、中暑或潛水夫病等意外特殊情況也都在保障範圍內，甚至，海邊戲水意外常有額外的搜救或救護費用，也是一般旅平險未包含的理賠項目；如是單純國內出遊可買一般旅平險；若是租車出遊可以投保旅平險時加購租車保險；如果是登山則要投保登山險。
兆豐保險表示，「海域活動綜合保險」即是為喜好海域活動的遊客提供專屬保障，一天最低只要167元起(含緊急救援費用50萬元)，即能獲得一般旅平險未包含的「海域特定事故保障」，讓您悠遊海邊安心一整「夏」。
兆豐保險鼓勵消費者多出遊振興經濟，8月31日前於網路投保任一保險商品，每單保費達300元(含)以上即可參加抽獎乙次，選擇使用電子保單還可另外抽獎。
(工商 )
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