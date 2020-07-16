為擴大搶攻觀光旅遊商機，並持續優化旅客體驗，花蓮遠雄悅來大飯店今年起斥資2.5億元啟動全面整改3年計畫，預計於明(17)日公開，飯店一次推出光影主題燈飾、數位攀岩設施、風格露營體驗與星空影院活動等四大項目，搭配全新結合VR數位遊戲、專屬KTV包廂的皮爾沙運動酒吧開幕，預計提供入住旅客更多元精彩的夜間娛樂體驗，並成為花蓮觀光新亮點。

花蓮遠雄悅來大飯店全新設施包含諸多亮點，不論是全台飯店唯一的百米燈海隧道、東部首見數位攀岩設施，或首度與致力打造特色露營風格、帶領山林時尚潮流的知名戶外風格通路Saibaba Ethnique跨業合作，規畫近100坪戶外風格露營體驗區，結合北歐戶外品牌Nordisk，並將Outdoor裝飾完美融入帳篷布置，成為喜好風格露營的粉絲朝聖景點，暑假也推出期間限定星空影院，不論白天夜晚都是花蓮最吸睛焦點。

以燈光做為串聯飯店南北翼夜間生活起始點，設計上將飯店特色景觀轉化為日出綠廊、璀璨雪冠、夜彩光道及四季花房四大主題光影區域，包含長達百米的黃金燈海隧道、宛若「阿凡達」潘朵拉星球的夢幻紫色光影溫室花園、還有璀璨奪目的皇冠光雕與光影廊道，讓步行在飯店外圍也有無限光影陪伴，為夜間創造特別的體驗氛圍。

近年在流行風潮引領下，戶外生活及奢華露營成為不少人的嚮往，而其中深耕台灣 Outdoor 領域超過20年的Saibaba Ethnique，擅長擷取南美、日系元素，創造斑斕清新特色的選品風格，由於定期舉辦主題露營活動Deco Camp 及大型戶外露營活動，培養許多熱愛Outdoor風格的死忠粉絲。此次雙方跨業合作，於火舞廣場搭設近100坪的戶外露營體驗區，不僅將Saibaba擅長的元素首度帶入飯店，搭配北歐品牌Nordisk簡約俐落的神殿帳設計，於現場作為粉絲拍照打卡、欣賞180度絕美海景的休憩空間，暑假期間每晚則將變身星空影院，播映適合全家親子共同觀賞的精彩電影。

花蓮遠雄悅來大飯店館內的皮爾沙酒吧也換新裝，除引進東部唯一的數位攀岩設施外，也建置VR數位遊戲、全新KTV包廂及任天堂Swith遊戲機等多元娛樂設備，提供旅客豐富有趣的設施體驗，晚間也將安排花蓮特色街頭藝人帶來精彩Live演出，並開放戶外空間作為欣賞花蓮百萬夜景的獨家祕境景點。

(工商 )