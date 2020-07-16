新北市中和區民樂路的都市更新案鄰近環狀線橋和站、位於中和環球購物中心周邊，屋齡逾30年以上，具有耐震及防火安全的隱憂，今（16日）舉行開工動土典禮，未來將興建地上21層、地下5層集合住宅大樓，戶數由30戶提升至91戶。

該案都市更新事業計畫併同權利變換計畫案自2015年4月17日申請報核，於2019年6月28日核定發布實施，更新單元面積為1420.82平方公尺，更新前戶數為30戶，現況建物屋齡達30年以上，具有耐震及防火安全的隱憂。更新後預定興建地上21層、地下5層鋼筋混凝土造之集合住宅大樓，更新後興建戶數91戶。

該案南側臨民樂路留設4公尺人行步道，臨東側中正路留設6公尺人行步道，沿路種植樟樹、青楓等植栽，並鋪設燈飾與和諧性鋪面，提供新北市民步行友善環境，並透過臨中正路側大量退縮的設計，形成內退的綠地空間，降低行走於中正路側的壓迫感。

另外，該案也採用銀級綠建築、屋頂綠化之建築設計，強化基地保水，並提升綠化量與生物多樣性，也藉由改善室內環境及汙水垃圾處理，達到節能減碳、廢棄物減量之效益，並提升住戶生活品質。

(中時 )