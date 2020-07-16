印尼亞齊特區（Aceh）一名被定罪的性犯罪者在一次公開鞭刑中被打了74下，而他當時帶著透明面罩，印有當地一家旅行社名稱的面罩，他表情痛苦的當下意外替這家旅行社免費打廣告。

根據《每日郵報》報導，儘管發生了新冠肺炎，但亞齊特區仍繼續實施公開鞭刑的傳統，該省是根據伊斯蘭教法實施鞭刑。日前被鞭打74下的男子在一起涉及未成年人的猥褻案中被定罪，原先他要接受80下鞭打，但他入獄服刑6個月後，他被鞭打的次數從80次減少。男子被鞭打的過程中非常痛苦，不斷呻吟，打到第40下後，他請求短暫休息並喝點東西。

男子被允許戴上印有「BookCabin.com」名稱的透明面罩，被帶到鹿樹昆（Lhoksukon）執行鞭刑，公開鞭刑有時會吸引大批觀眾用手機拍照，有人在進行鞭刑的天幕外觀看鞭刑。官員們在今年稍早時表示，由於新冠病毒流行，鞭刑已被移到室內，並取消了過去慣有的開幕詞。

表情扭曲的犯人讓外界注意到他似乎在替旅遊業者打廣告，該網站自稱是一家新成立的印尼旅遊公司，並希望將業務擴展到海外市場。目前尚不清楚BookCabin是否有意透過鞭刑來宣傳，或它是否與犯人有任何關系，犯人的名字僅被稱為「MZF」。

亞齊特區是世界上最大的穆斯林占多數國家中唯一實行伊斯蘭法的地區。在亞齊的500萬居民中，約98%是穆斯林，因此要遵守該法，當地人稱其為「Qanun」。對最嚴重的罪行保留100下的鞭打懲罰，犯罪者也可能被判處監禁。

國際特赦組織此前表示，鞭刑是殘忍、不人道且有辱人格的，另外在疫情爆發期間執行，也對廣大民眾造成進一步的威脅。事實上，就連印尼總統佐科威（Joko Widodo）也曾呼籲停止鞭刑。然而普遍民意依舊廣泛支持這種作法。

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(中時電子報)