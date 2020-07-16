屏東縣資優班下學期將由4班減為2班，老師也由8名減為4名。屏東縣教育產業工會暨屏東縣教師會認為此舉將影響學生受教權，16日開記者會抨擊教育處黑箱作業；教育處則回應，減班後師生比及上課節數均符合法規，不影響師生權益。

資優班目前採「抽離式」而非「成班式」，即資優學生散布在各校各班，不能成班，固定時間再集中上專長學科。屏東縣資優班設立在屏東市仁愛國小，縣府下學期開始將資優班減為2班，引發教育團體、老師及家長反彈。

屏東縣教育產業工會暨屏東縣教師會理事長陳建宏表示，屏東特殊教育近來發生多起爭議事件，包括違法濫權裁減資優班、苛待資優班老師、不誠信協商等，顯現特教主管機關的權力傲慢、缺乏誠信及背離專業。

屏東縣仁愛國小教師會理事長蔡雅如指出，下學年屏東縣資優生69人，依《屏東縣高級中等以下學校資賦優異資源班實施要點》規定，資優班每班最多安置30人，依此標準最少要有3班，為何縣府連自己的規定都不遵守？2班資優班只有4名老師，等於1名老師要負責18名學生，負擔太重。

她說，遠見雜誌2020年報導，屏東縣特殊教育師生比排名為全國20名，敬陪末座。仁愛國小資優班老師陳淑慧說，資優師生比彰化縣9.4、南投縣6.25、宜蘭縣9.5、花蓮縣12.75，屏東縣竟高達18，非六都的縣市中也高的驚人。

縣府教育處長江國樑表示，全縣資優班學生69人，其中仁愛國小46人，符合要點「每班最多30人」規定；減班後共4名老師外加1名巡輔老師，師生比13.8人，也符合要點「資優班老師服務學生13至18人」的規定。

他強調，教育處是經資源盤整後才決定減班，減班後學生上課節數不會改變，不影響其受教權。資優班老師只是支援性角色，教育處仍會聘請優秀的專科老師，加強資優生的專長學科，未來會加強與教育團體溝通。

(中時 )