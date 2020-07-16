美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）昨（15）日表示，預期美國能夠達成目標，在年底前研發出新冠疫苗，不過他也不諱言，在那之前，大陸的研發團隊能夠率先達陣。

美國生技大廠莫德納公司研發的新冠疫苗第一階段臨床試驗結果傳出捷報。

美國與大陸不只在貿易、科技、軍事方面較量，在研發新冠肺炎疫苗之路上也要比速度。佛奇昨日接受路透社專訪時表示，對於美國研發出新冠疫苗的時程表感到樂觀。美國預計年底前會研發出疫苗。

美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的mRNA-1237新冠疫苗臨床試驗於14日傳出捷報，參與臨床施打計畫的45名成人均產生免疫反應，而且副作用輕微。

佛奇說莫德納疫苗的試驗成果看起來很有希望，因為它所引發的免疫反應及保護比較像是自然感染。

不過佛奇也相信，在研發疫苗之路上，大陸科學家會率先跨越終點線，儘管希望大陸能夠成功達陣，但他不認為這代表大陸贏了這場疫苗大戰，至少不會贏很多，「我認為大家都在同一個賽道上，如果他們先達陣，他們不會比我們特別早到那裡，這是肯定的。」

佛奇希望有多組疫苗候選人能夠成功研發出來，「我並不擔心誰先抵達終點。」

佛奇也指出，即便疫苗成功研發出來，目前也不清楚疫苗提供的防護網能夠維持多久，他坦承目前沒有答案，甚至可能需要1年才能回答這個問題。

另外針對全美1／4民眾尚在猶豫是否要施打疫苗，他們主要擔心研究人員縮短研發時程，可能會對安全性妥協，佛奇強調研究人員絕對不會對安全性妥協，「如果疫苗沒用，我們浪費的只是金錢而已。」

(中時電子報)