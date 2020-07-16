美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）昨（15）日表示，預期美國能夠達成目標，在年底前研發出新冠疫苗，不過他也不諱言，在那之前，大陸的研發團隊能夠率先達陣。
美國與大陸不只在貿易、科技、軍事方面較量，在研發新冠肺炎疫苗之路上也要比速度。佛奇昨日接受路透社專訪時表示，對於美國研發出新冠疫苗的時程表感到樂觀。美國預計年底前會研發出疫苗。
美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的mRNA-1237新冠疫苗臨床試驗於14日傳出捷報，參與臨床施打計畫的45名成人均產生免疫反應，而且副作用輕微。
佛奇說莫德納疫苗的試驗成果看起來很有希望，因為它所引發的免疫反應及保護比較像是自然感染。
不過佛奇也相信，在研發疫苗之路上，大陸科學家會率先跨越終點線，儘管希望大陸能夠成功達陣，但他不認為這代表大陸贏了這場疫苗大戰，至少不會贏很多，「我認為大家都在同一個賽道上，如果他們先達陣，他們不會比我們特別早到那裡，這是肯定的。」
佛奇希望有多組疫苗候選人能夠成功研發出來，「我並不擔心誰先抵達終點。」
佛奇也指出，即便疫苗成功研發出來，目前也不清楚疫苗提供的防護網能夠維持多久，他坦承目前沒有答案，甚至可能需要1年才能回答這個問題。
另外針對全美1／4民眾尚在猶豫是否要施打疫苗，他們主要擔心研究人員縮短研發時程，可能會對安全性妥協，佛奇強調研究人員絕對不會對安全性妥協，「如果疫苗沒用，我們浪費的只是金錢而已。」
(中時電子報)
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