行政院長蘇貞昌今天下午到台中市出席參加「工具機口罩國家隊感恩會」時，針對三倍券他說已超過300萬人領取，非常的不簡單，代表國民水準很高、政府準備很用心。針對他的女兒蘇巧純遭攻擊投標政府標案；蘇貞昌強調，巧純和台灣的年輕人一樣很不簡單，卻因政治關係遭到抹黑、攻擊，希望政治抹黑、攻擊就到此為止。

蘇貞昌說，很感謝大家支持，三倍券受到各界的歡迎，昨天開始到現在已超過300萬人領三倍券，每個人都可以領到三倍券到年底都有效，不急著用、也不急著領，特別感謝超商及郵局同仁大家幫忙，各方都加碼刺激，各地領都越來越順，300多萬人短時間領到三倍券非常的不簡單。

蘇貞昌指出，300多萬人短時間領到三倍券非常不簡單，不但有整個運、送、發到網路到一切，代表台灣國民水準很高，政府準備非常用心，每個工作同仁都很用心，到處都很順，領的都很快，這沒有亂的問題。

蘇貞昌指出，巧純台大畢業後，到美國紐約大學最先進學習互動科技各方面，回來與志趣相同的年輕人組公司工作超過10年，這10年我沒有擔任公職，她的努力受到業界的肯定，在國內外一再的得獎，她和台灣很多年輕人一樣很不簡單。

蘇貞昌強調，現在因政治關係，卻被扭曲、抹黑、攻擊到整個家人，她自己覺得不捨，決定往後我任公職期間，她就不投標任何層級的政府標案；希望大家都能夠鼓勵年輕人，大家都能夠讓台灣各行各業都很好，政治的抹黑、攻擊就到此為止。

(中時 )