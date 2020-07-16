振興三倍券於昨 (15) 日正式上路，公眾輿論熱烈，全民關注此項利多政策究竟能夠帶動多少消費力？但恐怕對於所謂「報復性消費」市場反彈力的期望值，不能先預設過高！一項調查結果指出，近7成的民眾表示，不會因振興三倍券提升消費購物慾望。

擁有400多萬名會員的紅利點數平台UUPON近期做了《振興券消費市場反應調查》，訪查了逾4,000名會員，高達6成民眾無法認同「政策將帶動整體市場消費成長」；另外近7成民眾則表示「不會因振興三倍券提升消費購物慾望」，也就是「報復性消費」所帶來的效益恐怕不會有外界預期的高。

調查也比對了消費者「不常購買物品」的計畫是否因為三倍券而產生消費行為？僅有29%受訪者表示「有可能」，而6成則認為配合三倍券的店家加碼活動才有機會提升購物慾望。因此若是期望三倍券替台灣市場帶來經濟復甦，還需要相關單位以及業者的仔細規劃！

雖然調查結果顯示民眾對三倍券復甦市場的期望有限，但多數人都還是有「多花費一些預算」的心態，超過5成的人預期領券後的消費金額將超過3千元。

另一方面，觀察對各消費產業的推動力，高達82％的消費者選擇「日常民生消費」，選擇「旅遊住宿」的人僅45％，藝文活動、遊憩票券更少。顯示休閒產業若沒有加碼優惠方案，恐怕難以打動消費者。而至於民眾會如何分配3千元的預算？其中有500元是民生消費，但影響到經濟復甦方面的遊憩場所門票及票券卻只有200元左右配額。

(中時電子報)