直升機墜毀奪2命 墜落前飛行員曾大喊「旋翼失效」要求返回 16:422020/07/16 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 OH-58D戰搜直升機。(圖/美國陸軍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍基地驚傳直升機墜落，有網友拍到現場黑煙沖天的畫面。（讀者提供） 參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，16日下午傳出在新竹空軍基地墜毀，兩名飛行員不幸罹難。 該直升機於3點25分起飛，想不到短短3分鐘就發生墜落意外，根據消息指出，墜毀原因疑似機件故障，意外發生前，飛行員曾透過無線電表示「旋翼轉速過低」，需要返回基地，才剛回報消息，無線電就失去聯繫，沒多久就傳出墜毀消息。 (中時電子報) #新竹空軍基地 #墜落 #送醫 #616 #陸軍航特部 #OH-58D #戰搜直升機 #飛行員 #殉職 也許您會感興趣 推薦閱讀 13歲嫩妹水庫戲水 衰被這緊實東西卡5小時 救出仍回天乏術 13:502020/07/16 社會 女神音樂生急尋300年古董大提琴 網竟歪樓：她好美！ 15:332020/07/16 社會 噁！大叔沒吃到網美店不爽 半夜「黃金屎」甩店門 店家開門傻眼 15:432020/07/16 社會 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 15:532020/07/16 社會 漢光演習直升機墜落 丁怡銘：蘇揆獲報 傷者已送國軍新竹醫院 16:232020/07/16 社會 社會熱門新聞 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 - 社會 戰搜直升機新竹基地迫降 為閃開民宅180度大轉彎 - 社會 戰搜直升機起飛3分鐘墜毀 失事紀錄還原曝光 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 直升機墜毀奪2命 墜落前飛行員曾大喊「旋翼失效」要求返回 - 意外 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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