空軍基地驚傳直升機墜落，有網友拍到現場黑煙沖天的畫面。（讀者提供）

參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，16日下午傳出在新竹空軍基地墜毀，兩名飛行員不幸罹難。

該直升機於3點25分起飛，想不到短短3分鐘就發生墜落意外，根據消息指出，墜毀原因疑似機件故障，意外發生前，飛行員曾透過無線電表示「旋翼轉速過低」，需要返回基地，才剛回報消息，無線電就失去聯繫，沒多久就傳出墜毀消息。

(中時電子報)