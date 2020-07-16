2020全中運將於18日在屏東登場。（李宜杰攝）

圖為金城國中田徑隊。（李宜杰攝）

2020全國中等學校運動會受新冠肺炎疫情影響，延至18至23日在屏東縣舉行，台南市代表隊今年共有78校、811名選手參加，投入18項運動種類，規模浩大。台南市長黃偉哲今日（16）下午親自授旗，盼超越去年90面獎牌成績，凱旋歸來。

台南市政府教育局體育處表示，台南市代表隊在去年全中運賽事中，獲得29面金牌、27面銀牌、34面銅牌，總計90面獎牌。為超越去年佳績，體育處今年起透過體育發展基金會資源，針對去年全中運奪牌學校額外挹注培訓經費。

另，台南市也於去年起試辦優秀運動選手健康管理服務計畫，並於今年擴增服務對象，除平日安排運動傷害防護人員巡迴各校服務，全中運賽事期間也於賽場上設置運動傷害防護站，服務範圍由去年4項增至今年12項運動種類，讓選手在健康無虞的條件下比賽。

據了解，全中運部分賽事已提前登場。網球項目，台南已獲得4銀6銅，軟網則於明日（17）開打。

(中時 )