同欣電（6271）今（16）日在桃園八德舉行新廠動土儀式，董事長陳泰銘看好完工後，將為公司營運帶來另一次爆發性成長，並持續看好未來3年車用CMOS感測器（CIS）封測需求，認為併購勝麗後的「新同欣電」會成為此領域的領導翹楚廠商。

陳泰銘致詞時表示，前董事長楊惠捷把同欣電基礎打得非常好，自他出來做事的那天就知道同欣電這家公司，擁有的技術底子及深度是業界指標，第二棒由他承接未來發展重責。基於未來5～8年的發展，將利用過去打下的基礎及資源進行大幅擴充。

陳泰銘表示，接手後同欣電發展算很快，已在6月與車用CIS封裝廠勝麗正式合併，相信未來在同欣電專精手機等消費性電子CIS的實力，結合勝麗布局車用CIS封測優勢，「新同欣電」會成為此領域的領導翹楚廠商。

陳泰銘指出，此次八德新廠投資金額幾乎是同欣電過去5年總和，可提供員工舒適環境，不僅是工作環境，也可以是生活空間。未來高階產品產線將會集中在八德廠，因應先前已不敷擴充的產能需求，相信完工後會帶動同欣電營運另一次爆發性成長。

同欣電總經理呂紹萍表示，陳泰銘接手經營後便勉勵公司同仁要打世界杯，成為世界領導廠商，前董事長楊惠捷也勉勵同仁將同欣電招牌擦亮。八德新廠動土是「新同欣電」的最大里程碑，在姚仁喜設計師操刀下，相信完工後會成為八德、甚至整個桃園的地標。

呂紹萍指出，同欣電目前有台北廠、龍潭廠及新加入的原勝麗竹北廠，未來將再加上八德廠暨總部。八德新廠有3棟主要建築，第一棟為6層高達8米、實際高度達12層樓的生產廠區，第二棟是營業總部，第三棟是員工宿舍、且可供來訪客戶住宿。

(時報資訊)