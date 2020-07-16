瑞銀財富管理投資總監辦公室今發布對布蘭特油價後市的看法！瑞銀認為，布蘭特油價在9月保持在40美元左右（16日報43.6美元），但2020年末及2021年3月有望漲至45及50美元，明年中目標更達到55美元。

英國石油公司（BP）每年中都會發布全球能源報告，展示上年的能源需求及供應趨勢。由於去年經濟增長走軟及氣候變化，全球能源需求增長放慢至1.3%，不單為2015年以來最低水準，更低於過去10年平均增速1.6%。以國家分類，不難想像中國是能源需求增長的引擎，淨增長占比達77%，主要由石油、煤、核能及水力發電驅動；其次是印度及印尼，占比分別為9.9%及8.9%。與此同時，美國、德國及俄羅斯的能源需求降幅最大。

瑞銀認為，受到疫情困擾，今年全年全球能源需求很可能收縮，為1980年代起首次發生（英國石油公司BP自1965年起記錄顯示，只有1981、1982及1983年曾經出現全年負增長）。

傳統上，經濟及人口增長是推算能源需求的兩大元素，儘管疫情衝擊今年能源需求，但人口及經濟活動在未來十年繼續增加，特別是新興市場推進城市化，繼續推動長期能源消耗。

(時報資訊)