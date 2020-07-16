為兼顧精神障礙者訴訟權益與社會安全防護的需求，司法院成立「刑事訴訟法關於精神障礙法制研議委員會」，刑事廳擬定「裁定監護」草案初稿，在現有監護制度以完善相關各階段程序規範為旨，與現有保安處分制度接軌。

上次會議已針對立法委員所提關於「暫時安置」之刑事訴訟法修正草案討論，創設強制處分性質之暫時安置制度；這次是會議委員們主要就程序中裁定監護之要件、救濟及法律適用關係三個面向，進行討論。

(中時 )