高雄市長補選15日進行候選人號次抽籤，民眾黨吳益政抽中2號，民進黨陳其邁抽到1號，國民黨李眉蓁則抽到3號。最新網路投票顯示，在看好度方面，民進黨陳其邁獲得44.4%支持、國民黨李眉蓁獲得33.4%支持度、吳益政獲得14.8%支持度。

高雄巿選委會15日舉行候選人姓名號次抽籤，陳其邁抽中1號籤王，他認為「高雄市政需要重開機，未來他要努力做個第1名市長」，李眉蓁則喊出，「巿長投3號，幸福來報到」。

網路媒體《Yahoo雅虎》16日開始就「高雄市長補選，你看好誰」，進行為期5天的投票，投票第一天，截至出稿為止，共有4千6百多名網友進行投票，民進黨陳其邁獲得44.4%支持、國民黨李眉蓁獲得33.4%支持度、吳益政獲得14.8%支持度。

網媒《Yahoo雅虎》16日開始就「高雄市長補選，你看好誰」，進行為期5天的投票。(圖/翻攝自 Yahoo雅虎投票網站)

另外，投票也詢問「預期認為這次市長補選，投票率高或低？」，認為「一般」的選項獲得會多認同，「偏低」的則有23.2%、「很低」的也有18.1%，另外，也有7.5%的人投給「偏高」，認為「很高」的佔4.9%，「不知道、沒意見」僅4.1%。

(中時電子報)