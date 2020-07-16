苗栗縣長徐耀昌16日上午參加竹南佳邦科技公司竹南2廠動工典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

知名佳邦科技公司新建竹南二廠，16日舉行開工動土。這次擴建2廠案，共投資23.85億元，未來將創造464個工作機會，苗栗縣長徐耀昌受邀參加動土儀式，希望佳邦公司的再投資，使得縣府未來3年招商破「兆」計畫能再向前邁進一大步。

據縣府工商發展處表示，佳邦科技公司從1998年在苗栗縣竹南鎮設廠迄今已22年，主要產品為積體化保護元件、微波複合化微型天線及模組，應用於手機、筆記型電腦、平板電腦、全球定位系統（GPS）、穿載式裝置、無線區域網路、無線充電及藍芽模組等，以其創新的技術優勢，產銷國內及全世界的消費性產品、通訊、電腦及其週邊產品所需的關鍵零組件，為台灣電子保護元件及天線產品領導廠商。

工商處指出，佳邦科技目前生產基地，分別位於竹南、台中及大陸蘇州、無錫。其中功率電感產品由於技術具高度競爭力，使得市場需求快速提升，因此決議在竹南廠區進行擴產計畫。

本次投資計畫預計投資23.85億元，未來估計將創造464名工作機會。徐耀昌在受邀參加動工典禮時表示，佳邦公司的投資案，除了增加就業機會造福苗栗，而「招商引資、投資苗栗」是縣府的重要工作，從104年2月2日成立「招商服務馬上辦中心」，未來三年更訂定了招商破「兆」的目標，今天佳邦科技動土擴建新廠，及台積電即將於這個月動土興建「先進封測廠」，就是本縣積極招商有成之最佳例證。

經統計，徐耀昌上任至今已新增登記工廠347家，招商引資總金額截至目前為止則已達8376億元。縣府團隊未來將持續打造友善的投資環境，排除企業投資障礙，充分展現苗栗充足水電、勤奮勞動力的優勢，更鼓勵高附加價值產業進駐苗栗，打造繁榮幸福的苗栗縣。

(中時 )