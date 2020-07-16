大陸晶圓代工大廠中芯國際今回歸A股科創板掛牌，首日股價飆漲逾201%，收報82.92元人民幣（約台幣348元），反觀貴州茅台股價卻暴跌7.9%，收在1614人民幣（約台幣6778元）。

陸券商報告指出，中芯國際比貴州茅台更珍貴，因為茅台800年前就有了，但中國大陸至今才有中芯國際的14奈米先進製程，還認為，「相同資產在不同市場有不同價格，所以，中芯國際的估值超過龍頭台積電也是有可能的。」

國信證券發布最新報告，從可替代性來講，中芯國際與貴州茅台一樣不可替代、無法複製。同時，因為稀缺性導致中芯國際具有和貴州茅台同樣的議價能力。從社會必要勞動時間的角度看，中芯國際的價值量超越貴州茅台。

報告內容提及，茅台酒基酒生產週期一年，二次投料、九次蒸餾、八次發酵、七次取酒，歷經一年時間，其他競爭對手付出再多的必要勞動時間，也無法釀出跟茅台一樣的白酒。同理，中芯國際的14奈米先進製程需要500多道工序，自從2017年梁孟松入職以來花費了3年多的時間才正式開發出14奈米先進製程。

從更長時間角度看，大陸800年前就釀造出了貴州茅台酒，而直到2019年中國大陸才有第一個14奈米。所以，從社會必要勞動時間看，中芯國際的價值可比貴州茅台。

貴州茅台因為地理位置的原因，無法複製、無法替代。國內半導體代工領域，中芯國際同樣無法複製、無可替代。因為巨額的資金壁壘、高技術壁壘是無法復制的。有中芯國際存在，再有錢的金主也不會再去投資一家先進製程的競爭對手。

國信證券表示，在全球範圍看，中芯國際不及行業龍頭台積電，但是在中國大陸看，中芯國際就是缺一不可的無價之寶。A股的中芯國際屬於絕對稀有資產，不能參考國際半導體代工廠估值，應該參考科創板半導體代工廠華潤微的估值。相同資產在不同市場有不同價格，所以，中芯國際的估值超過龍頭台積電也是有可能的。

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(中時電子報)