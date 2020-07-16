花東縱谷環境保護大聯盟今日於花縣府前抗議，除反對畜牧業設置大型畜牧場，也反對光電廠在花蓮設置大型光電板，影響農業用地。（羅亦晽攝）

農地種電風氣逐漸吹向花蓮，去年開始，有財團計畫將在花蓮縣鳳林鎮設置光電廠，有民眾也發現中南區有不少農田被太陽能板取代，當地居民擔心把耕種用田都拿去「種電」，未來將面臨缺食危機；花蓮縣府回應，光電廠計畫主要由經濟部核定，確實有近百件私人農地申請種電案，縣府會秉持農地農用原則把關。

網路持續出現相關訊息，指出花蓮縣政府核准兆豐農場、台糖公司分別佔地700公頃，和1000公頃的大型光電開發案。居民人心惶惶，擔心耕種用田都拿去種電，未來是否會面臨缺食危機。

縣府副秘書長兼發言人張逸華駁斥網路不實謠言，表示縣府律師顧問團已陸續蒐集相關資料，並會採取法律行動，扼止散布詆毀縣政府和不實言論之行為。

張逸華表示，事實上花蓮目前僅有3間光電業者，總面積亦僅有4.6公頃，且是由經濟部核准。張強調，縣府至今未核准任何一件案子，光電產業是中央政策，地方僅能對第三型光電業2000瓦以下再生能源設備進行審查，若民眾對於光電產業有疑慮，應向中央反映。

今日上午，花東縱谷環境保護大聯盟號招近500位中南區民眾，前往花蓮縣政府進行抗議，除了要求縣府針對大型畜牧場研擬訂定《花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例》外，也反對光電廠在花蓮設置大型光電板，影響農業用地。

(中時 )