口感酷似布丁近期在網路爆紅的布丁蛋糕，為搶攻「潮食」伴手禮商機，85度C宣布推出口感Q彈綿密、入口即化的「手撕布丁蛋糕」，並自即（7/16）日起全台上市，搭配精美紙盒和提袋包裝，美味又大方，標榜為年度最高CP值的百元伴手禮。

85度C 圓膨膨的蛋糕拿起來輕盈且鬆軟，輕輕一壓還會回彈，不過布丁蛋糕沒有布丁，全是因為它的口感很綿很Q彈，才會被稱為布丁蛋糕。雖然外型不華麗，但口感保證讓人驚豔，沒有特別的夾層餡料，不過蛋糕本身氣孔細緻，入口後還有微微的濕潤感，不用咬即可慢慢化開。尤其用手撕的方式吃蛋糕，更能感受到那種綿密Q彈的質感。

85度C手撕布丁蛋糕7/16起全台門市上市(離島除外)，售價110元，還搭配精美紙盒和提袋，牛皮紙袋上簡單印著「手」、「撕」等字樣，簡單大方帶有淡淡的日式風格，堪稱最高CP值的百元伴手禮。

(工商 )