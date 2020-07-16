科技防疫！AI、雲端、大數據等技術相繼促成智慧醫療體系建置，助對抗新冠肺炎一臂之力，台灣第一大外資壽險公司安聯人壽於（16）日宣布與清華大學電機系BIIC實驗室產學合作，推出全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標 –安聯AI健康指數，使用台灣全民健保資料庫中三年超過82億筆的去識別化的健保資訊，透過AI深度學習演算法，並依據三項健康相關重大事件（死亡率、住院率、癌症發病率）的風險發生率，建構出全新的健康指標，讓壽險公司除了保單銷售與客戶服務外，還可以讓每個客戶了解自身居住地的健康分數，掌握健康風險，更是安聯人壽投注資源，協助台灣公衛、智慧醫療發展的一大出擊！

台灣擁有亞洲覆蓋最廣的區域醫療系統，全民健康保險更促進臺灣醫療體系的發展，龐大的數據資訊也有助於醫療科技的發展，並透過AI技術逐步轉型為智慧醫療，助台灣在對抗新冠肺炎這場戰役立下大功。

安聯人壽總經理林順才表示，「安聯人壽近年來積極發展InsurTech，前年成功利用AI打造客戶服務，今年我們將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用台灣全民健保資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數–安聯AI健康指數，希望透過安聯AI健康指數的資訊，協助我們的保戶及台灣民眾可以了解不同區域、年齡的健康分數，或發生哪些共同的健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理，而“安聯AI健康指數”未來將朝可讓每個客戶了解自己健康分數的方向發展。」

台灣醫療衛生的軟實力舉世聞名，全球資料庫網站Numbeo資訊「2020醫療保健指數」排行榜，台灣更以86.71分拿下全球第一，全台健康指數地圖，也首度完整大公開！2020全台健康指數高達90.8，其中新竹市以92.0的高分稱冠全台！

一場新冠肺炎影響全球經濟甚巨，讓保險公司重新思考對客戶的價值是甚麼？「保險公司應該轉型成提供不同價值的服務。」安聯人壽總經理林順才強調，這次推出“安聯AI健康指數”，就是希望透過健康風險指數，來保護客戶的健康，讓客戶了解自己的健康指數，平時就做好身體健康狀況的管理，「我們期許安聯人壽不只銷售保單，我們還要協助客戶過更健康的生活。」

(工商 )