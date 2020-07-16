裕隆集團旗下格上租車的共享汽車品牌Smart2go，16日宣布上市百天、用戶突破2萬人，推出「好康三重奉還」，除延續新舊用戶下載使用就折抵200元租車金活動，7月「上車有驚喜」夏日大尋寶家活動，還有機會抽中價值7,000元台東精品飯店住宿券。

Smart2go積極布局北台灣都會區，在4月疫情緊繃之際宣布正式上市，至今已在雙北桃竹4縣市，投放逾300輛車，進駐超過120個場站，APP下載註冊數在疫情趨緩之際倍數增加，短短100天即達2萬下載數的短期目標。

Smart2go發言人賴信宏表示，都會區共享汽車的需求，從疫情開始趨緩之際即明顯提升，預期從7月15日振興三倍券正式上路，以及政府推動安心國旅補助等活動帶動下，出遊民眾的用車需求將更顯著增加，而這股出遊熱潮預估也將延續至年底。

為因應都會區出遊民眾的彈性用車需求增加，Smart2go持續拓展車隊規模，並在熱區積極拓點；賴信宏指出，正值暑假、國旅出遊旺季，目前假日用車已呈現滿檔狀態，Smart2go除布局車隊規模，並持續在北台都會區捷運沿線、百貨賣場、企業商辦及交通樞紐等熱區布局專屬停車場，讓消費者在出遊、用車熱點都能輕鬆租車、無憂還車，不須擔心找不到車位等問題。

為歡慶達到2萬下載目標，Smart2go官方也同時推出好康三重奉還活動實質回饋用戶。除延長受好評的新舊用戶只要註冊使用，皆直接折抵200元租車金（僅一次優惠機會），另針對暑假出遊潮，Smart2go也與用戶同樂，舉辦「上車有驚喜」夏日大尋寶家活動，在7月底前，於信義計畫區等五大熱點地區，不定期放置共100個硬殼旅行包、防疫旅行組等寶物，最高價值1,280元。

另外，於7月15日至8月15日間，只要使用Smart2go APP租用車輛一次，即自動獲得一次抽獎機會，有機會抽中價值7,000元的台東精品飯店「趣淘漫旅-台東」免費住宿券一張，用愈多次、中獎機會愈多。

(工商 )