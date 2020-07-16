肝炎是國人常見的健康殺手，肝癌甚至蟬聯癌症死亡前2名達40年！世界衛生組織(WHO)指出全球約有2.9億人尚未意識到已感染病毒性肝炎。國民健康署與財團法人台灣肝臟學術文教基金會攜手，共同呼籲護肝三招-「去篩檢、要治療、肝會好」，並以最新研究論文證實成功治療清除C型肝炎病毒可同時降低近7成罹患肝癌、淋巴癌及胃癌之風險，提醒民眾「即篩即治」的重要性。護肝大使季芹在記者會上分享自己的檢測結果，邀請民眾踴躍參加肝炎篩檢活動，一起「幸福肝肝好」！

依據108年死因統計數據顯示，慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡共有1萬2121人；另我國106年癌症登記資料顯示，106年肝癌發生人數為1萬1225人，其中有8成的肝癌發生是由B、C型肝炎所造成。其中，C型肝炎感染是國人僅次於B型肝炎引起肝硬化及肝癌的主因，根據高雄醫學大學副校長余明隆教授最新研究顯示，清除C型肝炎病毒，可明顯降低肝癌的風險，也能成功清除病毒可分別下降7成3罹患非霍奇金氏淋巴瘤，及7成罹患胃癌的風險，另外，數據顯示若未受到幽門桿菌感染的C型肝炎患者，亦可減少6成7的胃癌罹癌風險。

余明隆教授表示：「對於C型肝炎治療，應該越早越好，除了可減少肝硬化、肝癌等肝臟相關併發症外，還可進一步降低形成肝外惡性腫瘤的風險。」另外，肝功能正常並不代表未罹患C型肝炎。在C型肝炎患者中，有45%的人肝功能正常，這群顯示肝功能正常的C型肝炎患者中，其實已有23%的人呈現顯著肝纖維化第三或第四期，正邁向肝功能衰竭等嚴重病變。

主持健康節目多年的季芹，父親因罹癌過世，也讓她愈發警惕、更加注重自身健康，有定期健康檢查的習慣。此次擔任「護肝大使」，特別在記者會上大方秀出剛出爐的檢測報告，結果樣樣都「All Pass」！季芹特別呼籲民眾一起超前部署、愛肝不落人後。為呼應世界肝炎日「找出失蹤的百萬病患」口號，財團法人台灣肝臟學術文教基金會將在今年下半年於高雄出發、以高屏澎東為主，將舉辦百場免費篩檢活動。醫療總監戴嘉言教授說明，活動將於7月展開，深入地方推廣護肝三招「去篩檢 / 要治療 / 肝會好」，以早期發現、早期治療，讓肝更好。更多活動訊息可打幸福愛肝熱線0800-520-523。

(中時電子報)