Sandy吳姍儒16日出席sodastream台灣十週年口感派對，擔任品牌年度代言人。近日二妹Vivian答應朱立倫外甥Wilson求婚，成為準人妻，Sandy被問是否覺得自己被妹妹超過進度，她笑回：「還好，現在沒有這個規畫，我就是認真工作，就算真的要發生，也不會是突然的事情，我不會搞得這麼誇張。」還有明星好友以為是她有喜事，連鄭元暢都傳訊恭喜。

跟憲哥收一千代領三倍券 吳姍儒爆「妹妹沒很漂亮」

Sandy提及妹妹婚事走溫馨路線，「我又不是沒見過大場面，很替她開心，但其實沒有那麼快，求婚是求婚」。她也不改幽默態度現場呼籲各大囍餅廠商，「如果喜歡我家妹妹的話歡迎來找」。Vivian雖有邀她一起參與婚事，例如試吃喜餅，但她實在太忙，「想說成家的禮物要買貴重的，但姊姊本來個性就是小心謹慎，誰知會不會有下次？我送她10台氣泡機好了」。她工作不受疫情影響，手上仍有6代言，8月1日還會舉行簽書會，行程滿檔。

Sandy與CEO男友穩交3年多，她覺得自己個性很低調，如果真的被求婚只希望不要尷尬，「他如果拿氣跑水機來求婚，我就答應。」有鑑好友最近被求婚跟之前美國朋友被一整個車隊求婚的經驗，她強調，「我也是低調路線！美國朋友被求婚照片超尷尬，剛開始女生很感動，到最後發現還有滿滿一車隊，雖然眼角掛著感動淚水，但只能乾笑」。被問到是否領了三倍券，她笑說：「我還沒領，要跟信用卡綁一起。我不用帶他（爸爸吳宗憲）去領，我幫他領，他連郵局都沒去過，不會跟爸爸收一千，會跟會計申請。」

(中時 )