新竹消防局下午接獲報案，空軍基地有直升機墜落。行政院長蘇貞昌在第一時間已掌握訊息，行政院發言人丁怡銘證實，有傷者送國軍新竹醫院急救。

丁怡銘表示，事發後，他已詢問國防部，並在第一時間向蘇揆進行報告。他說，相關訊息以國防部發布為主。目前有傷者已送往國軍新竹醫院急救。

(中時 )