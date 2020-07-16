宏昇公司使用木屑作為鍋爐燃料，依法應採購乾淨木材，實際上卻向黃姓負責人所經營的另一家協昇公司採費沾黏有油漆、碎塑膠等廉價廢氣木建材，以求減省成本，卻因此產生大量含戴奧辛的有毒氣體。（資料照，檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化檢方與環保人員2016年夏天前往宏昇公司稽查搜索，讓埤頭國中師生免於生活在毒氣惡臭之中。（資料照，檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

宏昇能源公司過去就曾多次被環保局抽驗出排放有毒氣體濃度超標。（資料照，檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在埤頭工業區的宏昇能源科技公司，52歲黃姓負責人要求員工以廉價木材當燃料、且未使用活性碳吸附戴奧辛，導致毒煙直接排出汙染環境；遭彰化地檢署依公共危險罪起訴，成為全國首例。歷經3年多審理，彰化地院依空氣汙染罪名，判處黃男1年8個月有期徒刑，並追徵94萬7974元不法犯罪所得。

宏昇公司鄰近埤頭國中，燃燒木材產生鍋爐蒸氣供應2家食品公司使用，黃男為節省成本，指示古姓廠長、蘇姓組長使用含氯的廉價木建材作燃料，且未依操作許可證規範，每月定期更換空汙防制設備內的活性碳，僅以不具吸附力的木炭充數，導致排出戴奧辛有毒廢氣；還將設備集塵袋鑽孔打洞，當環保局來檢測時，再注入活性碳粉末規避稽查。

2016年7月彰化檢警會同環保署督察大隊、環保局人員採集校園榕樹葉、土壤檢測，再到宏昇公司稽查抽驗，確認是空汙源頭後法辦；同年8月宏昇遭勒令停工，隔年2月遭起訴。埔心鄉的另一家代操鍋爐業者以同樣手法排放毒煙，林姓業者與蘇姓員工遭檢方同案一併起訴。

黃男矢口否認犯行，推稱都是依空汙防制設備廠商的說明操作，以為一般木炭功能活性碳差不多，沒有故意汙染空氣，更沒有造成公共危險；古姓廠長則坦承犯行認罪，蘇男亦坦承違規，但強調是遵照上級指示做事。

由於2019年環保署依《空氣汙染防制法》修法後，公布「固定汙染源有害氣體排放管道排放限值為10 ng-TEQ／Nm3，針對戴奧辛排放標準，比修法前法定排放標準僅0.5 ng-TEQ／Nm3，高出許多。

法官審理時，依修法後的有害氣體排放濃度限值為標準，認定檢方提出的3次超標紀錄，僅2016年7月29日測得濃度24.2超標，已達修正後空汙法53條、刑法第190條之1第1項之公共危險罪。依空氣汙染罪判處黃男1年8個月；古、蘇兩人則分處1年6月、應執行1年2月，皆予以緩刑3年。埔心鄉業者因排放濃度未超過新的排放標準，判決無罪。

不法犯罪所得部分，法官則以2016年7月1日起算至29日，依每月2000公斤活性碳、每公斤85元計算，每月77萬6970公斤乾淨木屑、每公斤1元計算，具體算出該月宏昇不法所得為94萬6970元，予以宣告沒收或追徵價額。

(中時 )