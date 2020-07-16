季芹16日出席財團法人台灣肝臟學術文教基金會舉辦的「2020世界肝炎日 相約一起篩」記者會，擔任護肝大使。她現場想起當年父親一直咳嗽，卻誤認是感冒，半年後才發現是肺腺癌一事，仍忍不住紅眼眶，「盡早檢查真的很重要，大家不能忽視」！雖然近期演藝圈婚變頻傳，但她與老公王仁甫交往成婚至今20年，感情依舊如初，她曝經營婚姻秘訣，「要懂得同理對方」。

季芹表示：「很多人不管在愛情中，還是婚姻裡，都覺得對方應該要懂，經常疑惑『怎麼這麼不懂我』，但老實說，不管在一起1年還是20年，都沒有『應該』這回事。」她與王仁甫雖然結婚多年，至今還會留時間跟對方聊天，甚至還會特別安排浪漫晚餐，兩人一起小酌、聊聊內心話，「懂得同理對方真的很重要，雙方如果有共識，就不會讓關係太僵，最怕兩人開始冷戰，越不溝通，距離就越遠」。

至於全民話題三倍券近日正夯，季芹坦言還沒領，本來想連同孩子的份一起領，但小孩主動說要自己處理，她計畫讓小孩自己拿出500元零用錢領券，聽到大家討論只出500元，只否只拿一半，她眼睛一亮笑說：「太聰明！我回去跟小孩商量一下，如果出500就拿1500。」兩夫妻經營的宜蘭民宿也搭上熱潮，1間房憑券就送1000。

(中時 )