賺夠了先跑！瑞銀集團（USB）周四表示，該公司的億萬富翁客戶正在尋求從股市撤離資金，這些富豪已在3~5月之間的股市暴跌和迅速反彈中大賺一波。
路透報導，瑞銀周四（16日）公布旗下120個家族辦公室（family offices）調查，這些家族辦公室平均財富為16億美元，在5月的投資表現勝過對沖基金及大盤。
瑞銀全球家族辦公室負責人Josef Stadler表示，在3月全球股市崩跌之際，該公司最有錢的客戶以借貸的方式投資股市數十億美元，貸款金額創下新高，這些富人因此在股市大賺了一筆，他們目前正尋求將資金撤出股市，將獲利投資於房地產和私募股權，或進行公司及其戰略交易。
他也提到，這種獲利了結出場的趨勢在亞洲較為明顯，預計今年第4季到明年初會再加速，今年股市接下來恐將疲軟。
當被問及香港局勢是否已經影響到投資決定時，Josef Stadler說，並未看到家族辦公室的資金從香港流向其他地區。
(中時電子報)
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